Имитировать внешний вид и структуру сайта на WP

Заверстать и подкрепить к joomla 2.5 Джумла уже установлена на нашем сервере. Под "подкреплением" я имею ввиду вставить модуль меню в шаблон и создать ссылки на пустые разделы (пункты меню как в дизайне). Наполнением и настройкой других ...