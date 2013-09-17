Доработки по сайту на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок167 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые исполнители.

Требуется провести небольшие доработки по интернет-магазину на Joomla - http://www.mcm-shop.ru/

Информация в приложенных файлах.

Озвучивайте сроки и стоимость работы.

Предполагается дальнейшее сотрудничество.

Joomla
10 лет назад
starche91
32 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад