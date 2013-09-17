Правки в joomla

По макспостеру (модуль для авто ру):

В макспостере справа наверху в профиле можно поменять время работы, но когда в нем меняешь, то на авто.ру все равно не меняется. Нужно определить причину. В любом обьявлении под номером стоит время работы. там оно с 10 до 22. Нужно его помять с 10 до 20.