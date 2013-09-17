Правки в joomla

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка146 просмотров
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По макспостеру (модуль для авто ру):

В макспостере справа наверху в профиле можно поменять время работы, но когда в нем меняешь, то на авто.ру все равно не меняется. Нужно определить причину. В любом обьявлении под номером стоит время работы. там оно с 10 до 22. Нужно его помять с 10 до 20.

Joomla
10 лет назад
vika5934857
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад