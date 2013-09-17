Добавить якорь всем внутренним ссылкам wordpress

$5
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки119 просмотров
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Добавить функцию или хук в functions.php для добавления якоря #topmenu ко всем внутренним ссылкам блога, но чтобы внешние ссылки оставались нетронутыми. Оплата webmoney wmr.

WordPress
10 лет назад
Smartworker
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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