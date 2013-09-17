Требуется программист на постоянную работу, проект примерно на 2 месяца. Доработка сайта PHP + JS, оплата сдельная, ставим задачу на 1-2 дня, оплачиваем. Из минусов - придется ковырять чужой код. Из плюсов - своевременная оплата и понятные задания. Код нужно будет документировать, чужой код также проверять на предмет безопасности решений. От вас предложения по дню вашей работы.

Только для профессионалов в PHP и JS