Сборщик сайтов на 1С.Битрикс (начальный уровень)

На удалённую работу требуется программист для сборки сайтов. Необходимо хорошее знание основ 1С Битрикс и основ PHP.

Какое-либо сложное программирование и разработка компонентов в рамках данной вакансии НЕ требуется. При необходимости поможем и подскажем. Но знание самых основ Битрикса - обязательно.

Соискатель должен уметь на основе готовой вёрстки создать шаблон для сайта и встроить вёрстку в стандартные компоненты (меню, каталог, список новостей и т.д.)

Требования: стандартный подход с точки зрения платформы 1С.Битрикс

Условия: работа удалённая, оплата сдельная

Нагрузка по занятости: по будням 4-8 часов.