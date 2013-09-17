Добрый день. Необходимо реализовать для сайта на joomla 2.5 кнопку "Мне нравится" со следующими возможностями: 1. С возможностью голосовать не более 1 раза. 2. Возможность менять текст и внешний вид кнопки. 3. Кнопку и количество лайков можно выводить ...
Сборщик сайтов на 1С.Битрикс (начальный уровень)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На удалённую работу требуется программист для сборки сайтов. Необходимо хорошее знание основ 1С Битрикс и основ PHP.
Какое-либо сложное программирование и разработка компонентов в рамках данной вакансии НЕ требуется. При необходимости поможем и подскажем. Но знание самых основ Битрикса - обязательно.
Соискатель должен уметь на основе готовой вёрстки создать шаблон для сайта и встроить вёрстку в стандартные компоненты (меню, каталог, список новостей и т.д.)
Требования: стандартный подход с точки зрения платформы 1С.Битрикс
Условия: работа удалённая, оплата сдельная
Нагрузка по занятости: по будням 4-8 часов.
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