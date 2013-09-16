Правки по Magento

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки133 просмотра
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Примерный порядок действий

Новый раздел покупки

Форма заказа "как на розетке"

Посадочные блоки: дизайны страниц имеются.

Работы с сайдбаром и шириной страницы

Правка Главного меню:

Слайдер в шапке сайта

Изменение статических страниц

Главная. Правки в шапке.

Работа с popup видео на главной странице

Соц.сети

Страница одной новости

Страница всех новостей

На главную выводятся новости.

Правки по сквозному дизайну

Magento
10 лет назад
Leestex
30 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад