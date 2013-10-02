Добавить блоки на сайт

У нас есть сайт, однако плагин каталога выводится несовсем верно. http://tiny.cc/obyh3w Подробности в скриншоте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо добавить три маленьких по центру блока на сайт, цмс друпал
скрин и тз вышлю на почту
- Похожие заказы
- $10Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо в интернет магазине (Джумла 1,5+ Виртуемарт 1.7) исправить следующий баг: После установки модуля аккордеон меню перестала отображаться кнопка купить (а точнее не работает картинка background) и фоновые картинки стрелочки количества товара. Как только в админке ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт (WordPress), на всех страницах стоит фоновая музыка (mp3). При переходе между страницами она начинается сначала. Необходимо на Ajax сделать что-то типа того, как это работает на vk.com - т е чтобы при переходе между ...Завершен10 лет назад
Когда внедряли что то на форум, шапка форума стала огромной, на главной - http://rusbg.info/forum/ (имею ввиду текст) а тут например нормальная - http://rusbg.info/forum/viewforum.php?f=46 Нужно сделать на главной тоже мелким шрифтом, не могу понять где это меняется Прошу писать только ...Завершен10 лет назад
Сайт состоит из 3х разделов, в каждом из которых по паре подразделов. Что нужно сделать: 1) Вменяемый ЧПУ ( с 301 редиректом со старых страниц ) 2) Мета теги адекватные контенту 3) Интегрировать поиск по сайту (от яндекса или ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть: 1. Маленький старый сайт-заглушка на Drupal (17 статей) 2. Чистая настроенная сборка со всеми необходимыми модулями (Drupal 6) 3. Готовая html-верстка дизайна (одинаковая для всех страниц сайта) Требуется: 1. Перенести материалы со старого сайта, сохраняя структуру, мета-теги, адреса 2. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Установил на сайт jce редактор. После этого не показываются страницы на сайте. Необходимо настроить jce редактор joomla 2.5, чтобы отображались страницы. Мой сайт okna-profy.ruСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Натянуть сайт на DLE движок (сайт новостной) Работа для программиста Внизу выводить не более 9 категорий rss лента - вроде есть по дефолту курсы валют погода (возможно информер какого-нибудь сервиса) слева - последние новости города справа - все последний новости, кроме новостей ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно сверстать дизайн сайта на ворд пресс. Все подробности при переписке. Кого заинтересовало. Пишите с укозанием стоимостиЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходима верстка шаблона под Джумла 2.5 (контент на компоненте K2) из готового PSD макета. Ваши цены и сроки.Завершен10 лет назад