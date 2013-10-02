Добавить блоки на сайт

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки182 просмотра
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необходимо добавить три маленьких по центру блока на сайт, цмс друпал

скрин и тз вышлю на почту

10 лет назад
dbkrby
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
rm_rm
Роман 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Очень быстро и качественно все сделал. Весьма приятно сотрудничать с такими людьми, все без лишних вопросов и проволочек. Буду рекомендовать своим знакомым.
Хороший заказчик. С Александром приятно иметь дело. Надеюсь и дальше будем сотрудничать по drupal!
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