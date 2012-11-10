Натянуть сайт на DLE движок (сайт новостной)

Работа для программиста

Внизу выводить не более 9 категорий

rss лента - вроде есть по дефолту

курсы валют

погода (возможно информер какого-нибудь сервиса)

слева - последние новости города

справа - все последний новости, кроме новостей города

в категории популярные новости - самые просматриваемые за ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ, либо прикрепленные (прикрепленные при этом имеют больший приоритет). Прикрепленные между собой сортируются по дате добавления.

ниже - просто в хронологическом порядке (не должны повторяться с популярными)

на главной странице аналогично

Ниже обзор категорий - не должны повторяться с популярными новостями

опрос должен работать

три статические страницы (ссылки внизу)

счетчик и надписи вынести в статические страницы при помощи модуля (см. приложение)