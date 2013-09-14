Косметико-ремонтные работы по сайту

Добрый день. Нужны правки по сайту на CMS LiveStreet.

1. Правка CSS. Изменение отображение картинок, заголовков и других элементов. Чтобы выглядело все гармонично. Подправить, припудрить и т.п.

2. Правка поиска. Необходимо чтобы поиск искал не только по заголовку обьекта, но и в описании и тегах.

3. Правка мелких багов.