Косметико-ремонтные работы по сайту

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки139 просмотров
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Добрый день. Нужны правки по сайту на CMS LiveStreet.

1. Правка CSS. Изменение отображение картинок, заголовков и других элементов. Чтобы выглядело все гармонично. Подправить, припудрить и т.п.

2. Правка поиска. Необходимо чтобы поиск искал не только по заголовку обьекта, но и в описании и тегах.

3. Правка мелких багов.

10 лет назад
Daniel_Spb
Даниил 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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