Косметико-ремонтные работы по сайту

Требуется специалист для исправления mysql ошибки в работе с Joomla. Работа легкая и быстрая, для тех кто разбирается. http://vld.cso52.ru/
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Добрый день. Нужны правки по сайту на CMS LiveStreet.
1. Правка CSS. Изменение отображение картинок, заголовков и других элементов. Чтобы выглядело все гармонично. Подправить, припудрить и т.п.
2. Правка поиска. Необходимо чтобы поиск искал не только по заголовку обьекта, но и в описании и тегах.
3. Правка мелких багов.
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