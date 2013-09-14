Mysql ошибка в Joomla

Нужна помощь специалиста по JOOMLA 2.5 кто может свяжитесь 1.вот сам сайт карор нужно отредактировать http://bgr.cso52.ru/ 2.должно получиться примерно так http://luk.cso52.ru/ нужно фрилансер камю есть время и может детально объяснить жду ответа нужно делать срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется специалист для исправления mysql ошибки в работе с Joomla.
Работа легкая и быстрая, для тех кто разбирается.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно сделать плагин для joomla 2.5 (можно на основе jomsocial) Описание: 1) сделать возможность регистрации пользователей joomla только при получении ссылки от пользователя. 2) возможность рассылки пользователем приглашений на регистрацию 3) прикрутить к робокассе - после оплаты, пользователь получает ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Задача: сделать так, чтобы при попытке скачать материал с сайта, пользователь сталкивался с необходимостью авторизации/регистрации. Грубо говоря, нужен аналог тэга [hide] + красивая форма регистрации. В картинках свое видение прикрепляю. Плюс к этому, нужно сверстать ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Готов дизайн сайта. Необходимо, собственно, его сверстать (без наполнения). Cms на выбор исполнителя, на мой взгляд, хорошо бы подошел WP. Бюджет обсуждаем. Оплата WM или переводом на карточку.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Доброе утро! Нам нужно срочно внести мелкие правки на 4 одностраничника и 1 саййт на джумле. Правки на уровне контента. Необходимы минимальные знания основ дизайна.Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Приветствую. Есть магазин на ево. Модуль, скорее всего самопал. Необходимо сделать выгрузку на ямаркет всех позиций товаров. Интересует цена/сроки. В комментариях пожалуйста оставляйте ваш скайп. Общение голосом приветствуется!Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно закончить сайт на joomla с магазином. Есть несколько вещей, которые нужно доделать. В основном это работы с правкой в шаблонах магазина, некоторых самописных формах и т д. Кто может сделать?Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходимо профессионально создать сборку на базе Cotonti Siena из бесплатных модулей и плагинов Cotonti Siena (с русификацией) Более подробно при переписке. Есть вообще тут хоть один толковый специалист по Cotonti или все только на Joomal способны сидеть ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Добавить пару плюшек к шаблону dessign.net/gridstyletheme/ : Комментарии только ВК, родные убрать совсем в шапке, которая с лого, сделать 2 большие кнопки-категории в сайдбар добавить соцкнопки добавить виджет, в котором показываются только выбранные админом посты ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $150
Имеется рабочая площадка www.ofm.by Имеется готовая качественная верстка. (не показываю по понятным причинам) То как выглядит верстка: https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/1-glavnaya-stranica.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/2-mebel-dla-personala.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/3-seria-baden.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/4-tovar.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/4-tovar-minimum.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/4-tovar-modifica.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/5-dostavka.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/6-otzivi.png https://dl.dropboxusercontent.com/u/75682392/ofm2/7-o-nas.png Необходимо перенести верстку на сайт Drupal7 и оптимизация в работу. Что бы верстка стала шаблоном сайта и можно было менять товар, ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад