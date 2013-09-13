Доделать WP шаблон

Добавить пару плюшек к шаблону dessign.net/gridstyletheme/ :

Комментарии только ВК, родные убрать совсем

в шапке, которая с лого, сделать 2 большие кнопки-категории

в сайдбар добавить соцкнопки

добавить виджет, в котором показываются только выбранные админом посты

сделать что бы загружалось сразу 20 миниатюр , т.е 2 колонки по 10, потом появлялась кнопка "загрузить еще" и загружалось еще столько же и так до скончания постов

добавить возможность добавлять миниатюры по типу тех которые в "blog"

Внутри постов увеличить шрифт самого текста и заголовка