Bitrix: поломалось меню

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки135 просмотров
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На сайте _potolki.me поломалось левое меню, при переходе в любой раздел пропадает почему то.

Требуется исправить.

10 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
max0ua
Максим 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Быстро разобрался и решил проблему. Продолжили сотрудничество по другим вопросам.
Работать легко и приятно, оплата моментальная, надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Всем бы таких заказчиков