Bitrix: поломалось меню

Необходимо сделать сайт на Magento, магазин. Верстка есть. будут элементы по выбору цвета товара специфические, прийдется сделать на html5+Jquery Кто может сделать?
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На сайте _potolki.me поломалось левое меню, при переходе в любой раздел пропадает почему то.
Требуется исправить.
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