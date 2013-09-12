Разогнать сайт.

$50
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки196 просмотров
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Сайт очень медленно работает меняли кучу хостингов. Работает на опен карте.

Нужно протестировать в чем причина и разогнать его.

10 лет назад
criminal
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад