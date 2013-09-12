Сайт на Magento

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок159 просмотров
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Необходимо сделать сайт на Magento, магазин.

Верстка есть. будут элементы по выбору цвета товара специфические, прийдется сделать на html5+Jquery

Кто может сделать?

Magento
10 лет назад
kolodyigor
Игорь 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва