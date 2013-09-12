DLE (регистрация пользователя, система рассылки)

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки112 просмотров
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Нужно добавить на сайт

- поп-ап с регистрацией с mail.ru

- система приглашений друзей с mail.ru

- систему внутренней рассылки почтовых уведомлений

- админка рассылки почтовых уведомлений с возможностью настроить частоту.

10 лет назад
Shankar
Олег 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад