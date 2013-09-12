Интегрировать вордпрес плагин с сервисом MailChimp

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка93 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть плагин coming soon для wordpress

он собирает мыла пользователей в базу ворпдпресс

нужно интегрировать его с сервисом mailchimp.com

10 лет назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад