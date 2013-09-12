Нужна консультация по Phoca Gallery

$10
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка113 просмотров
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Нужна консультация по Phoca Gallery 3.2.6 на Joomla 1.7.3 - показать как влючить создание миниатюр изображений, указать, где находятся настройки компонента.

10 лет назад
dorekv
37 летКипр
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
webmafanea
Дмитрий 
35 летМолдова
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
9 отзывов(-1)
10 лет назад
$10
1 день
Дмитрий крайне оперативно решил вопрос, объяснил в чем была суть. Задача выполнена. Мои самые хорошие рекомендации! Буду и дальше обращаться.
Отличный заказчик! С удовольствием продолжаю сотрудничество!