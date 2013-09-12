Установка шаблона WordPress с TemplateMonster

$50
Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок144 просмотра
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Требуется установить шаблон WordPress на хостинг + мелкие доработки\правки.

Пишите примерную стоимость + срок.

WordPress
10 лет назад
petrovichus
Олег 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад