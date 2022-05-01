Перенос сайта с СМС Joomla 1.5.22 на Joomla 2.3

$30
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки174 просмотра
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Необходимо перенести сайт со всем содержимым без потери информации и страниц (с сохранением структуры) с СМС Joomla 1.5.22 на joomla 2.3

Joomla
10 лет назад
centrdom
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад