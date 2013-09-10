Мелкие доработки сайта на Joomla 1.5

Бюджет: 500 рублей Срок: 2-3 часа

Оплата по факту исполненеия: карта любого банка РФ или СНГ

1.Настроить почту чтобы работала. это интернет магазин с virtuemart, но там почта не работает, и не работает обратная связь. также надо добавить попуп с обратной связи(сделать это как на сайте tele-sim.ru заказать звонок). в Компоненты / контакты / контакты, я тут добавляю email, надо чтобы все email которые я в этом разделе добавляю, получили письма из сайта.

2. добавить поле (телефон) в окне (задать вопрос в магазине) чтобы когда отправляют письма с сайта, получил тоже номер телефона клиента.