Магазин на Drupal Commerce

Нужно поправить плагин и тему. Правки в функционал. Правки относятся к таксономии (за пользовательскую таксономию отвечает плагин) и дополнительным полям. Нужны знания вордпресса, css, js. ТЗ полное есть, оставляйте Email, скину. Работы пару часов имхо вместе с тем, чтобы ...