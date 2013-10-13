Отредактировать сайт на webasyst

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Поставить горизонтальное меню над шапкой сайта

2. Поставить 2 номера телефона.

10 лет назад
kerr
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Komendant
Сергей 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Все сделано быстро и качественно?
Совместной работой доволен, рекомендую.