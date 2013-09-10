Доработка проекта на Modx

Приветствую, друзья! Нужен специалист, который сможет разобраться с причиной (и устранить её) проблемы. Суть: переносим сайт с одного сервера на другой, экспортируем базу данных и часть модулей не сохраняется в базе. Причина непонятна до сих пор. При импорте никаких ...