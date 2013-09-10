3 правки на сайте с cms MODx

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Нужно внести три правки на сайт azbukatour.tomsk.ru под управлением cms MODx.

Для человека, имеющего опыт работы с указанной cms - задание на 20 минут.

Что нужно сделать:

1. справа на сайте есть виджет с группами одноклассники и ВК. Нужно сделать, чтобы по дефолту был ВК. Дам ссылку на виджет в админке, где редактируется код.

2. над тем же блоком удалить адрес Ленина 127, офис 2 и его фото - не понятно, где это делается.

3. на сайте есть возможность вводить свой номер для подписки на смс (форма слева). Нужно сделать так, чтобы номера не повторялись (не было возможности занести номер повторно) - также дам ссылку на код виджета в админке.