Доработки сайта на bitrix

instrumenty.net.ua Я вывел блок справа в категории - instrumenty.net.ua/34/ (О разделе), в нем отображается текст. Но он отображается как и на instrumenty.net.ua/34/, и на http://instrumenty.net.ua/34/page/2/ Нужно, что бы этот текст отображался только на instrumenty.net.ua/34/...