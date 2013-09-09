Доработки сайта на bitrix

Сайт на Joomla. Нужно настроить корзину заказов на сайте. Суть такая: нажимая на кнопку заказа происходит переход на страницу сайта, нужно, чтобы отображалось количество товаров выбраных пользователем и он мог заказать доставку и оплатить одним из ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в течении завтрашнего дня выполнить мелкие правки на корпоративном сайте,
исправить стили на некоторых страницах.
4-6 ч. работы, 300р./час.
Детальное ТЗ - на e-mail оставившим заявки.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для ускорения работы программисту требуется помощник. Знание Drupal обязательно. Проект может стать хорошей частью вашего портфолио. В комментах прошу озвучить ваш опыт и стоимость одного часа работы. Ориентировочно, помощь понадобится на пару месяцев.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
http://pinerov.com/ нужно скопировать сайт 1 в 1 весь дизайн и функционал(за исключением виртуальной примерочной) -быстрый заказ(оформление через корзину вообще не нужно) -заказать звонок -счетчик в шапке -внизу фото клиентов -справа отзывы при выборе каталога будут показываться следующие параметры 1. названия категорий и подкатегорий категория Верхняя ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен человек для регулярных работ по сайтам на CMS Wordpress. Оплата за выполненные задания. Хорошее знание CMS Wordpress и опыт работы с ним обязательны. Ищем ответственного программиста, который не пропадает и быстро работает. Если Вы ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Ребята нужен хак для ocStore 1.5.4.1. В админке можно Выставить минимальное количество товара при покупке. Нужно сделать так в карточке товара чтобы: Например Я выставил в админке минимальное количкство 250шт. а покупатель поставил 3. То ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть проблемы в работе Opencart. Нужно настроить нормально ЧПУ, как то через одно место работает. Чего то не работает поиск. Ну и может мелочи какие то. Вот сайт http://www.statussport.com.ua/Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
instrumenty.net.ua Я вывел блок справа в категории - instrumenty.net.ua/34/ (О разделе), в нем отображается текст. Но он отображается как и на instrumenty.net.ua/34/, и на http://instrumenty.net.ua/34/page/2/ Нужно, что бы этот текст отображался только на instrumenty.net.ua/34/...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Нужно выровнять перевью товаров в Virtuemart что бы они были одного размера. Более подробно в личку или icq. Оплата web moneyСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужен модуль под престашоп 1,5,5 Продажа автозапчастей в интернет магазине. источником данных для подбора - база данных mysql в структуре текдока В качестве примера и основы - http://www.parts2go.de/Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад