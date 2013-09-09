Нужна помощь с Opencart

instrumenty.net.ua Я вывел блок справа в категории - instrumenty.net.ua/34/ (О разделе), в нем отображается текст. Но он отображается как и на instrumenty.net.ua/34/, и на http://instrumenty.net.ua/34/page/2/ Нужно, что бы этот текст отображался только на instrumenty.net.ua/34/...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проблемы в работе Opencart.
Нужно настроить нормально ЧПУ, как то через одно место работает.
Чего то не работает поиск.
Ну и может мелочи какие то.
Вот сайт http://www.statussport.com.ua/
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