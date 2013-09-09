Нужна помощь с Opencart

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок144 просмотра
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Есть проблемы в работе Opencart.

Нужно настроить нормально ЧПУ, как то через одно место работает.

Чего то не работает поиск.

Ну и может мелочи какие то.

Вот сайт http://www.statussport.com.ua/

OpenCart
10 лет назад
saitynet
Олег 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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