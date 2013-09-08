Создание сайта на bitrix

Добрый день. Необходима помощь в исправлении ошибки верстки. Сайт на ShopCMS. Откликнувшимся дам ссылку на страницу с проблемой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для проекта startidea нужно сделать сайт на bitrix.
Есть готовый дизайн и верстка.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60322257/startupidea/main.png
Интересуют высокое качество, перспектива дальнейшего сотрудничества по развитию функционала и краткие сроки создания.
Все подробности могу скинуть заинтересовавшимся.
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