На сайте сделать раздел "Отзывы покупателей"

Есть сайт http://djdecibel.com.ua/ сделанный в джумле. Нужно настроить 2 раздела сайта. Есть четкое тз. Нужно отредактировать 2 раздела: ПРОЙТИ ТЕСТ и ЗАПИСАТЬСЯ. Возможны мелкие правки по другим разделам. Пожалуйста указывайте сроки и цену
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Работающий сайт на Joomla Версия 1.5.25. На сайте сделать раздел в виде отдельной страницы "Отзывы Покупателей" модерируемый, с регистрацией для отзыва.
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