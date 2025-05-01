На сайте сделать раздел "Отзывы покупателей"

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок157 просмотров
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Работающий сайт на Joomla Версия 1.5.25. На сайте сделать раздел в виде отдельной страницы "Отзывы Покупателей" модерируемый, с регистрацией для отзыва.

10 лет назад
jur
56 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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