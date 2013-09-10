Wordpress: Поправить плагин и тему. php, css, js.

$100
Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок156 просмотров
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Нужно поправить плагин и тему.

Правки в функционал.

Правки относятся к таксономии (за пользовательскую таксономию отвечает плагин) и дополнительным полям.

Нужны знания вордпресса, css, js.

ТЗ полное есть, оставляйте Email, скину. Работы пару часов имхо вместе с тем, чтобы въехать в тему.

PHPWordPressCSS
10 лет назад
Bojo
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад