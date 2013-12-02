Создать личный кабинет на сайте Joomla 2.5

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки147 просмотров
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Необходимо создать личный кабинет на сайте Joomla 2.5, который отображал бы личную информацию, информацию о заказах, и раздел для оформления нового заказа. Жду предложение по срокам и цене.

Joomla
10 лет назад
LanaDallas
Светлана 
40 летСША
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Leocata
Артем 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
7 дней
Спасибо большое! всем рекомендую, у него золотые руки!
Спасибо!