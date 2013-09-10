Верстка дизайна визитки и адаптация на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт15 заявок170 просмотров
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Нужно сверстать дизайн сайта-визитки и адаптировать его под CMS Joomla

Сколько будет стоить? Какие сроки.

Joomla
10 лет назад
Nooke
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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