Сайт на joomla. Доделать

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок156 просмотров
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Есть сайт. разработанный на joomla

Нужно его доработать. То есть проставить правильно модули по страницам, подправить кое-где стили в верстке, структуру правильно разместить

Кто может сделать?

Joomla
10 лет назад
kolodyigor
Игорь 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва