Перенос сайта на Битрикс

Здравствуйте. Нужен разработчик modx revo, который поможет реализовать тривиальное трехуровневое меню с помощью wayfinder или другого плагина. После выполнения этой задачи возможны другие задачи по крупнее на регулярной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт neoluxe.ru
Задача - перенести его на Битрикс со всем функционалом. Наполню текстами и картинками разделы сам. Нужно будет настроить редирект.
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