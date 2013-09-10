Перенос сайта на Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок147 просмотров
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Есть сайт neoluxe.ru

Задача - перенести его на Битрикс со всем функционалом. Наполню текстами и картинками разделы сам. Нужно будет настроить редирект.

10 лет назад
neoluxe
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад