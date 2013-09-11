Необходимо довести до ума Drupal+Ubercart

$50
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки111 просмотров
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Необходимо довести до ума Drupal+Ubercart. Буду рад ответственному и недорогому исполнителю. Все задачи просты.

Drupal
10 лет назад
kosmomax
Максим 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад