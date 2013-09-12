Установка тем Wordpress

У нас есть готовые премиум темы Wordpress, картинки и тексты.

Требуется установить Wordpress на домен, наш скрипт и плагины, привязать тему, добавить 20 страниц текста чтобы сайт не казался пустой и добавить картинки на первую страницу чтобы тема была похожа на демо версию.

В заявке сообщите цену за установку 30 тем. Оплата по каждому блогу по мере говтовности.

Обязательно общение по скайпу голосом в рабочее время.