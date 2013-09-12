Установка тем Wordpress

Необходимо обновить Джумлу на работающем сайте до версии 2.5 (не забываем про ссылки в поисковиках). После необходимо сверстать шаблон по предоставляемому psd-макету. Макет простой. Радуг и единорогов нет :) Промышленная тематика. Ваши цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть готовые премиум темы Wordpress, картинки и тексты.
Требуется установить Wordpress на домен, наш скрипт и плагины, привязать тему, добавить 20 страниц текста чтобы сайт не казался пустой и добавить картинки на первую страницу чтобы тема была похожа на демо версию.
В заявке сообщите цену за установку 30 тем. Оплата по каждому блогу по мере говтовности.
Обязательно общение по скайпу голосом в рабочее время.
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