Правка нижнего меню

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка100 просмотров
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Здравствуйте!

На ресурсе kuspehu.ru (WordPress 3.3.1) в двух существующих рубриках «Новости» и «Фотогалерея», которые выводятся в разделы «Новости» и «Портфолио», нужно поправить шапку нижнего меню, чтобы было как на главной и на остальных разделах вне рубрик (О компании, Услуги, Выставки, Вакансии, Контакты). Скорее всего во время правок шаблона где то съехало. Ваши предложения по цене и сроку.

10 лет назад
alex121314
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
FrontLine
Юрий 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Очень хорошо и быстро справился с заданием. Целеустремлен, хорошо и быстро понимает смысл задачи. Готов и дальше сотрудничать с этим специалистом.
Благодарю, отличный заказчик, работаем довольно тесно на данный момент