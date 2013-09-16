Добавление галереи в футер

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка94 просмотра
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Необходимо добавить в футер сайта http://labdiz.ru/ галерею из 6 фотографий размером 100х71 px. Ваши предложения по цене и сроку работы.

10 лет назад
alex121314
49 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
FrontLine
Юрий 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Юрий отлично справился с задачей, чем подтвердил свою профессиональную квалификацию! Спасибо!
оттличный заказчик