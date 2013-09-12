Перевести сайт на modx с версткой нового макета

Сайт: motohod.ru

Необходимо перевести на modx. При этом должны сохраниться все урлы страниц, все title'ы.

Приложен новый макет сайта, необходима кроссбраузерная верстка. Все новые страницы, которых нет на текущем сайте необходимо просто создать.

Соответствено сохраняется все ЧПУ.

По поводу фильтра выборки по машинам: сейчас на сайте отсутствует база машин как таковая, необходимо сделать базу машин с параметрами:

Название

Марка

Фотография большая с пометкой фотография по умолчанию

объем двигателя

Описание машины

Варианты аренды и стоимость (3-7 дней, 8-15, 16-30... см пример тут: www.motohod.ru/ekonom/ren...

Класс (эконом, бизнес и т.д.)

Залог

Соответственно в калькуляторе в итоге должно быть:

Марка

Срок аренды

И сразу рассчитывается стоимость и залог

Вкладки "выбор авто" – НЕ БУДЕТ

Соответственно машины на страницы их расположения выгружаются функцией путем доступа к базе машин.

В целом – ничего сложного, все это делается на modx элемнетарно

Интересует срок и стоимость вашей работы!