Редактирование Wordpress сайта

Есть готовый сайт на который установлен и настроен темплейт Wordpress.

Теперь необходимо изменить структуру вывода некоторых жлементов, убрать верхнее меню, поработать с УРЛами для категорий и постов. Ничего сложного нет, требуется человек который имеет похожий опыт работы с Wordress. Пишите в личку ваши данные и я скину детальное ТЗ.