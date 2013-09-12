Редактирование Wordpress сайта

$50
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовый сайт на который установлен и настроен темплейт Wordpress.

Теперь необходимо изменить структуру вывода некоторых жлементов, убрать верхнее меню, поработать с УРЛами для категорий и постов. Ничего сложного нет, требуется человек который имеет похожий опыт работы с Wordress. Пишите в личку ваши данные и я скину детальное ТЗ.

WordPress
10 лет назад
urbanwar
54 годаВеликобритания
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад