Текущие доделки/заплатки по проекту на Joomla

$90
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка85 просмотров
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Выполнить перечень работ по сайт в соответствии с приложенным ТЗ.

P/S Т.к. это текучка для готового проекта, сайт в портфолио не вносить.

Joomla
10 лет назад
komanda
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад