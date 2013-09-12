Оптимизация сайта на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок124 просмотра
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Есть сайт, сделанный на Joomla. Ищу специалиста, способного оптимизировать сайт – страницы очень долго грузятся и названия страниц некорректные, с точки зрения запросов SEO, оптимизировать также по запросам.

Joomla
10 лет назад
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад