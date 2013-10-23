Добавить модуль на сайт (joomla)

Есть готовый сайт компании на Joomla (2 языка, модуль).

Нужно добавить на сайт блог компании. Требования к блогу:

- Блог должен быть в главном меню на одном языке, на втором пункт меню скрыт, но в дальнейшем при необходимости нужно иметь возможность легко его открыть и вести блог и на втором языке тоже.

- Комментарии к записям (без регистрации, с капчей).

- Тэги к записям и, соответственно, возможность выбрать записи по тегу.

- Дизайн отдельный не нужен, используем стили текущего сайта.

- Соц. кнопки для перепоста записи Facebook, Twitter.

P.S. Возможно, подойдет готовый модуль easy blog.