Добавить модуль на сайт (joomla)

На modx revo необходимо сделать чтобы при клике по пункту меню страница не перезагружалась, а выводила информацию из поля контента и других дополнительных полей. Реализиция должна быть на AJAX запросах. Бюджет обсуждается индивидуально.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый сайт компании на Joomla (2 языка, модуль).
Нужно добавить на сайт блог компании. Требования к блогу:
- Блог должен быть в главном меню на одном языке, на втором пункт меню скрыт, но в дальнейшем при необходимости нужно иметь возможность легко его открыть и вести блог и на втором языке тоже.
- Комментарии к записям (без регистрации, с капчей).
- Тэги к записям и, соответственно, возможность выбрать записи по тегу.
- Дизайн отдельный не нужен, используем стили текущего сайта.
- Соц. кнопки для перепоста записи Facebook, Twitter.
P.S. Возможно, подойдет готовый модуль easy blog.
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