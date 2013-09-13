На modx revo необходимо сделать чтобы при клике по пункту меню страница не перезагружалась, а выводила информацию из поля контента и других дополнительных полей. Реализиция должна быть на AJAX запросах. Бюджет обсуждается индивидуально.
Создать в Яндекс.Метрике 3 цели типа "Событие". WP
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Создать в Яндекс.Метрике 3 цели типа "Событие". Сайт на WordPress
1. Отправка заявки с формы (Contact Form 7), как popup так и обычные. (все формы сайта)
2. Клик по ссылке mail to: (все ссылки сайта)
3. Просмотр видео (1 видео)
Задание считается выполненным, когда в тестовом режиме выполняются все "события" и в метрике отображаются достигнутые цели.
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