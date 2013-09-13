Создать в Яндекс.Метрике 3 цели типа "Событие". WP

$20
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка102 просмотра
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Создать в Яндекс.Метрике 3 цели типа "Событие". Сайт на WordPress

1. Отправка заявки с формы (Contact Form 7), как popup так и обычные. (все формы сайта)

2. Клик по ссылке mail to: (все ссылки сайта)

3. Просмотр видео (1 видео)

Задание считается выполненным, когда в тестовом режиме выполняются все "события" и в метрике отображаются достигнутые цели.

10 лет назад
Alexander_Kudrin
Александр 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад