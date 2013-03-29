Alexander_Kudrin

Александр Alexander_Kudrin

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Предприниматель

Работаю профессионально сам и требую того же от партнеров!

  • Перевод статей об автошинах и автодисках

    Необходимо сделать перевод серии статей в тематике шины/диски. Нужен качественный перевод для людей (SEO тексты и прочее не интересует), который понятен читателю и который интересно читать. Также необходимо адаптировать текст к ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Размещение фотографий и картинок на сайте

    Есть сайт на самописном движке www.am-shina.ru, нужен человек на постоянную удаленную работу для добавления контента: 1. Фотографии товара 2. Описания товара 3. Изредка акции, новости. Работы много, можете посмотреть ...

    HTML
    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иврит - Русский

    Нужен перевод презентации и иврита на русский. Интересует: стоимость с форматированием (то есть сделать такую же презентацию на русском). стоимость без форматирования (в word слайд 1: перевод, слайд 2: перевод ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайт реферата

    Ребенок написал самостоятельно реферат, однако, сейчас критерий оценки в ВУЗах - программа "Антиплагиат", учитывая, что сейчас почти вся литература есть в интернете , вынужден заказывать рерайт. Объем 19500 символов без пробелов. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать лендинг и разместить на хостинге

    Есть лендинг, дизайн во вложении, нужно его сверстать и разместить на хостинге. Следует учитывать, что: На нем есть простой калькулятор Будет еще страница благодарности и политика конфиденциальности. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Эмоциональная инфографика для LP

    $50

    Во вложении дизайн LP, на котором плохо реализованы блоки: "Как это происходит сейчас:" "Как Вы сделаете это с нами:" Почему плохо? 1. Эти блоки должны нести ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработать XML выгрузку остатков ИМ

    $50

    Есть XML выгрузка остатков товара: www.top-tyres.ru/get_products.php нужно доработать: 1. Передавать в остатке точное количество товара 2. Передать полное наименование в теге Доработать в соответствии с требованиями Яндекс Маркета: ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать 2 лендинга

    Сделать 2 лендинга на разные тематики: 2 лендинга по шаблонам из вложения. Нужно: дизайн + верстка. Сегодня выбираю исполнителя. Срок исполнения 2 дня (строго!!). Дата начала работ 10.09, ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проверить орфографию и наличие смысловых ошибок

    В документе (6000 знаков без пробелов) проверить и исправить орфографические и смысловые ошибки (не верное построение предложений). Результат работы - 2 варианта файла: 1. С исправлениями; ...

    Редактирование и Корректура6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт + перевод статей

    $100

    Сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ рерайт + перевод статей для веб-студии на темы дизайн, юзабилити, SEO 1. Рерайт статей 8шт. Итоговый объем без пробелов: 32000 - 34000 2. Перевод статей 2шт. Итоговый объем без ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт текстов для сайта веб-студии

    Задание Заполнить текстом разделы веб-студии. Объем 20000+ символов. Требования к тексту 1. Продающий 2. Легкий, с нотами юмора (пример: http://www.sibirix.ru/service.htm) 3. В формате раскрытия информации от главного к ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн веб-студии

    Необходимо сделать дизайн веб-студии. Макет во вложении (для просмотра нужно поставить Axure). Интересуют стоимость и сроки.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать логотип для веб-студии

    $200

    Необходимо разработать логотип для веб-студии Название студии inweb Цвета для логотипа оранжевый и глубокий голубой Структура логотипа (рассмотрю варианты): Либо, в логотипе использовать только буквы in и web (попробовать использовать регистры, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Улучшить фотографию и изменить фон

    $30

    Во вложении фото. 1. Нужно улучшить фото: цвет лица, освещение. 2. Нужно изменить фон. Добавить офисную тему, возможно "размыто". Фотография должна нести посыл: успех, доверие, профессионализм.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

nahkar
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Сверстать лендинг и разместить на хостинге
Хороший заказчик, знает чего хочет, все грамотно объяснил. Оплата своевременна.
Много работаю с фрилансерами и вменяемые попадаются крайне редко. В основном это какие-то невротики способные нормально работать только на условиях СБР. Дмитрий сразу произвел впечатление абсолютно адекватного человека. И как следствие прекрасно выполнил работу. Конкретно: -Уложился в сроки. -Сделал работу качественно. -Нормально реагировал на все мои комментарии. -Сделал работу, которая изначально не была прописана в ТЗ из-за моей недальновидности. -Не взрывал мне мозг глупыми вопросами и не занимал кучу моего времени. -Назначил умеренную цену и не требовал предоплаты (хотя, считаю, зря). Рекомендую тем, кто ищет толкового и порядочного исполнителя.
Ответный отзыв
bestrerait
Наталья 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
$5
10 баллов
12 лет назад
Рерайт + перевод статей
Спасибо за работу! ответственный, добросовестный заказчик, приятно работать!
Сотрудничал по рерайту. Работу выполнила ответственно, с учетом требований ТЗ, без проволочек. На замечания реагировала четко и быстро. Работой доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Разработать логотип для веб-студии
Спасибо Александру за продуктивное сотрудничество и столь высокобюджетный конкурс. Это приятный в общении человек с современным чувством вкуса в области айдентики. надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Антон - это профессионал, который выделяется среди многих чувством вкуса, присущего талантливым и творческим людям. При этом глубоко понимает задачу, поставленную перед ним заказчиком. Что я получил от сотрудничества с Антоном: - Понимание моего бизнеса - Стильно и профессионально выполненную работу - Точно выдержанные сроки В моем случае был 100% лидером среди десятков претендентов. Рекомендую Антона только тем заказчикам, кто готов довериться таланту, подкрепленному опытом. достаточно заглянуть в его портфолио и все станет ясно без слов..
Ответный отзыв
promoanna
Анна 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Улучшить фотографию и изменить фон
Александр - приятный и рассудительный человек, который знает чего он хочет! Спасибо за интересный конкурс! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и желаю огромных успехов в работе!
Категорически рекомендую Анну, как человека, очень ответственно подходящего к решению поставленной задачи, человека не стандартно мыслящего, очень энергичного. Также понравилось то, что Анна не будет слепо выполнять задачу, если увидит в ней, как специалист, какую либо-ошибку. Обязательно укажет на неё и даст обоснованную рекомендацию к улучшению работы. Ищете профессионального исполнителя? Пишите Анне.
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