Alexander_Kudrin

Много работаю с фрилансерами и вменяемые попадаются крайне редко. В основном это какие-то невротики способные нормально работать только на условиях СБР. Дмитрий сразу произвел впечатление абсолютно адекватного человека. И как следствие прекрасно выполнил работу. Конкретно: -Уложился в сроки. -Сделал работу качественно. -Нормально реагировал на все мои комментарии. -Сделал работу, которая изначально не была прописана в ТЗ из-за моей недальновидности. -Не взрывал мне мозг глупыми вопросами и не занимал кучу моего времени. -Назначил умеренную цену и не требовал предоплаты (хотя, считаю, зря). Рекомендую тем, кто ищет толкового и порядочного исполнителя.