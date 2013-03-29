Alexander_Kudrin

Необходимо сделать перевод серии статей в тематике шины/диски. Нужен качественный перевод для людей (SEO тексты и прочее не интересует), который понятен читателю и который интересно читать. Также необходимо адаптировать текст к ...
- Переводы14 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на самописном движке www.am-shina.ru, нужен человек на постоянную удаленную работу для добавления контента: 1. Фотографии товара 2. Описания товара 3. Изредка акции, новости. Работы много, можете посмотреть ...Наполнение сайтов28 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен перевод презентации и иврита на русский. Интересует: стоимость с форматированием (то есть сделать такую же презентацию на русском). стоимость без форматирования (в word слайд 1: перевод, слайд 2: перевод ...Переводы6 заявокЗакрыт11 лет назад
Ребенок написал самостоятельно реферат, однако, сейчас критерий оценки в ВУЗах - программа "Антиплагиат", учитывая, что сейчас почти вся литература есть в интернете , вынужден заказывать рерайт. Объем 19500 символов без пробелов. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть лендинг, дизайн во вложении, нужно его сверстать и разместить на хостинге. Следует учитывать, что: На нем есть простой калькулятор Будет еще страница благодарности и политика конфиденциальности. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть LP, дизайн во вложении, необходимо написать несколько реалистичных отзывов от клиентов. Жду от Вас: - предложения по цене - примеры реалистичных отзывовКопирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Во вложении дизайн LP, на котором плохо реализованы блоки: "Как это происходит сейчас:" "Как Вы сделаете это с нами:" Почему плохо? 1. Эти блоки должны нести ...Анимация1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $33
Есть кампания в директе, нужно сделать такую же в Бегуне. Выгрузка кампании из Директа во вложении. 1000 рублей, 1 день.Контекстная рекламанет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть XML выгрузка остатков товара: www.top-tyres.ru/get_products.php нужно доработать: 1. Передавать в остатке точное количество товара 2. Передать полное наименование в теге Доработать в соответствии с требованиями Яндекс Маркета: ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $20
Создать в Яндекс.Метрике 3 цели типа "Событие". Сайт на WordPress 1. Отправка заявки с формы (Contact Form 7), как popup так и обычные. (все формы сайта) 2. Клик по ссылке mail ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Сделать 2 лендинга на разные тематики: 2 лендинга по шаблонам из вложения. Нужно: дизайн + верстка. Сегодня выбираю исполнителя. Срок исполнения 2 дня (строго!!). Дата начала работ 10.09, ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
В документе (6000 знаков без пробелов) проверить и исправить орфографические и смысловые ошибки (не верное построение предложений). Результат работы - 2 варианта файла: 1. С исправлениями; ...Редактирование и Корректура6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Сделать КАЧЕСТВЕННЫЙ рерайт + перевод статей для веб-студии на темы дизайн, юзабилити, SEO 1. Рерайт статей 8шт. Итоговый объем без пробелов: 32000 - 34000 2. Перевод статей 2шт. Итоговый объем без ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Задание Заполнить текстом разделы веб-студии. Объем 20000+ символов. Требования к тексту 1. Продающий 2. Легкий, с нотами юмора (пример: http://www.sibirix.ru/service.htm) 3. В формате раскрытия информации от главного к ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать дизайн веб-студии. Макет во вложении (для просмотра нужно поставить Axure). Интересуют стоимость и сроки.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Необходимо разработать логотип для веб-студии Название студии inweb Цвета для логотипа оранжевый и глубокий голубой Структура логотипа (рассмотрю варианты): Либо, в логотипе использовать только буквы in и web (попробовать использовать регистры, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $30
Во вложении фото. 1. Нужно улучшить фото: цвет лица, освещение. 2. Нужно изменить фон. Добавить офисную тему, возможно "размыто". Фотография должна нести посыл: успех, доверие, профессионализм.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад