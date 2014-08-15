Нужен перевод видео роликов (обучение) с англ (америк) на русский. Результат желательно в виде звукового файла. Можно текстовый файл.
Иврит - Русский
Нужен перевод презентации и иврита на русский.
Интересует:
стоимость с форматированием (то есть сделать такую же презентацию на русском).
стоимость без форматирования (в word слайд 1: перевод, слайд 2: перевод и тд).
сроки.
Файл презентации во вложении.
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