Нужно перевести технический текст с английского 8569 знаков с пробелами сегодня до 18.00. Оплата только Яндекс или Киви. Просьба сразу писать окончательную сумму в рублях.
Итал-рус, 16 стр., металлорезка
Направление перевода: итальянско-русский
Тематика: см. вложение (НЕ ПРИСТУПАТЬ!)
Требования по существу к процессу и результату перевода: http://www.alfa-perevod.ru/ru/translation/trebovaniya (ред. 2013-10-01)
(!) Начало работы по переводу с вашей стороны означает прочтение и полное принятие вами требований.
Объём работы (стандартных страниц=1800 знсп): 16
Выдача задания: задание готово к выдаче
Срок сдачи: понедельник 18 августа 10:00 МСК, вы можете предложить свой срок.
Оплата: 250 рублей за 1800 знсп (Если вы крайне заинтересованы - предложите меньше. Если считаете, что стоимость недооценена - предложите больше).
Просим сообщать о заинтересованности взяться за данное задание.
Способы оплаты (обязательно к прочтению и принятию): https://www.dropbox.com/s/pafk2s06g8ygtse/Oplata.doc
Порядок оплаты, санкции за некачественный перевод, опоздание и т. п. (обязательно к прочтению и принятию): http://www.alfa-perevod.ru/ru/translation/legal-niceties
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Если вы с нами ещё не работали и хотите взяться за задание, обязательно приложите к вашему ответному письму образцы перевода, совпадающие по направлению перевода и подходящие к тематике перевода.
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РАССЫЛКИ: напишите ответное письмо в свободной форме.
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