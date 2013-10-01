Итал-рус, 16 стр., металлорезка

Направление перевода: итальянско-русский

Тематика: см. вложение (НЕ ПРИСТУПАТЬ!)

Требования по существу к процессу и результату перевода: http://www.alfa-perevod.ru/ru/translation/trebovaniya (ред. 2013-10-01)

(!) Начало работы по переводу с вашей стороны означает прочтение и полное принятие вами требований.

Объём работы (стандартных страниц=1800 знсп): 16

Выдача задания: задание готово к выдаче

Срок сдачи: понедельник 18 августа 10:00 МСК, вы можете предложить свой срок.

Оплата: 250 рублей за 1800 знсп (Если вы крайне заинтересованы - предложите меньше. Если считаете, что стоимость недооценена - предложите больше).

Просим сообщать о заинтересованности взяться за данное задание.

Способы оплаты (обязательно к прочтению и принятию): https://www.dropbox.com/s/pafk2s06g8ygtse/Oplata.doc

Порядок оплаты, санкции за некачественный перевод, опоздание и ​т. п.​ (обязательно к прочтению и принятию): http://www.alfa-perevod.ru/ru/translation/legal-niceties

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Если вы с нами ещё не работали и хотите взяться за задание, обязательно приложите к вашему ответному письму образцы перевода, совпадающие по направлению перевода и подходящие к тематике перевода.

​​ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РАССЫЛКИ: напишите ответное письмо в свободной форме.​