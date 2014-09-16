Перевод статей для женского сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен35 заявок484 просмотра

Разыскиваются хорошие переводчики для долгосрочного сотрудничества.

Цель: качественный, литературный перевод статей на женскую тематику.

Требования: внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете).

Пол — женский.

Просьба тем, кто очень загружен и не может переводить 5 и более статей в неделю не беспокоить. Те, кто ищут временного заработка и не рассчитывают на долгосрочное сотрудничество — также.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Стоимость материала: 1,3$ за 1000 символов

Принцип работы такой: Вам предоставляют текст на английском, Вы литературно его переводите, подбираете 2-3 подходящих изображения и выкладываете на сайт. Тексты не должны быть серыми и пустыми. Инструкции должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца. Фото необходимы качественные, яркие, большого размера.

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Просьба сразу оставлять e-mail для контакта, если у Вас она не написана в профиле.

ЕСЛИ НЕТ E-MAIL АДРЕСА В ЗАЯВКЕ ИЛИ ПРОФИЛЕ — С ВАМИ НЕ СВЯЖУТСЯ

P.S. Просьба не тратить ваше и мое время впустую сообщениями — " буду писать за 10$/1000 знаков, я супер-профессионал». Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.

11 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Jjane
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад
$4
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Jjane
32 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
11 лет назад

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