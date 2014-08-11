Нужны переводчики с профессиональным владением языков. Для переводов с англ. языка на другие. Для постоянного сотрудничества. Тематика - фантастика,мистика,разные художественные книги...психология и прочее. Возможна так же ежедневная оплата, за каждый день работы.

Укажите в заявке (обязательно*)

1) Какими языками владеете*

2) Цена за количество символов без пробелов*

3) Цена за ваш полный день работы* (если такой вариант не приемлем - то укажите нет)

3) Примерная скорость вашего перевода (кол-во символов в день примерно)*

Требования

1)Перевод текстов/книг по договорённости

2)Быть всегда на связи (не отключать скайп)

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Можете написать в внутреннюю почту.