Перевод c турецкого языка

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Закрыт3 заявки159 просмотров

Нужен переводчик для осуществления перевода с турецкого на русский язык.

Тематика текста - техника, образец сможем показать.

Примерный объем - 18 страниц, можно взять часть.

Срок выполнения заказа на утро среды (13.08.14).

Заявки принимаются максимум до утра понедельника (11.08.14).

Пишите и указывайте тариф, по которому Вы работаете, а также указывайте удобный и быстрый способ для связи с Вами.

11 лет назад
deirdnepr
Марина 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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