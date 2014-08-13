Перевод c турецкого языка

Нужен переводчик для осуществления перевода с турецкого на русский язык.

Тематика текста - техника, образец сможем показать.

Примерный объем - 18 страниц, можно взять часть.

Срок выполнения заказа на утро среды (13.08.14).

Заявки принимаются максимум до утра понедельника (11.08.14).

Пишите и указывайте тариф, по которому Вы работаете, а также указывайте удобный и быстрый способ для связи с Вами.