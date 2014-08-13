Нужен копирайт рерайт, профессиональный перевод на английский язык, сделать рерайт некоторых частей текста, копирайт текста. Срочно! Пишите цены, сроки.
Перевод c турецкого языка
Нужен переводчик для осуществления перевода с турецкого на русский язык.
Тематика текста - техника, образец сможем показать.
Примерный объем - 18 страниц, можно взять часть.
Срок выполнения заказа на утро среды (13.08.14).
Заявки принимаются максимум до утра понедельника (11.08.14).
Пишите и указывайте тариф, по которому Вы работаете, а также указывайте удобный и быстрый способ для связи с Вами.
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